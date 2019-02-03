كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس: قوات الأمن الأفغانية ترفض اتفاق السلام العابر مع "طالبان" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ذكرت وكالة "خاما برس" للأنباء، اليوم الاحد، أعلن الرئيس الأفغاني، محمد أشرف غني، أن قوات الدفاع والأمن الوطنية الأفغانية سترفض اتفاقية سلام عابرة مع حركة طالبان.
وقال الرئيس، إن أي اتفاق سلام يجب أن يكون دائمًا ويحدد بوضوح دور قوات الدفاع والأمن الوطنية.
وتتم مناقشة قضية التوصل إلى اتفاق سلام بين القوات المتصارعة في أفغانستان في أشكال مختلفة، بما في ذلك واحدة في موسكو.. عقدت الجولة الأولى من محادثات موسكو حول أفغانستان في أبريل 2017.
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