كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقارير: نحو 10 الآف أسرة في السويد بدون كهرباء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت صحيفة "داغنس نيهيتر"، أن ما لا يقل عن 9000 أسرة في السويد تُركوا بدون كهرباء، اليوم الأحد، وسط تساقط كثيف للثلوج.

وفقا للصحيفة، فإن الثلوج الكثيفة تساقطت شرق البلاد، مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي في العديد من المنازل.

وفي الوقت نفسه، ذكرت إذاعة Sveriges، أن ما يقرب من 1.700 أسرة تُركوا بدون كهرباء في منطقة ستوكهولم.

وقالت الصحيفة، إن تطبيقات المحمول من ستوكهولم تظهر أن تساقط الثلوج قد أثار توقف الحافلات في العديد من ضواحي ستوكهولم، بما في ذلك Jarfalla ، Marsta-Sigtuna ، Rinkeby ، Sollentuna و Taby.

ووفقا لبيانات تطبيقات المحمول، فقد تضررت بعض المناطق في جنوب العاصمة أيضًا.

وذكرت وكالة "سبوتنيك"، في وقت سابق من اليوم، أن حركة المرور لم تتعطل في مدينة ستوكهولم، رغم العديد من التقارير عن تأخر الحافلات.