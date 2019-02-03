كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركيا: يجب أن تسعى الدول التي دعمت "جوايدو" إلى التفاوض والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، اليوم الاحد، بأن الدول التي اعترفت بخوان جوايدو رئيسًا لفنزويلا صعدت من مشاكل البلد.

وقال "أوغلو" إن الدول التي كانت تدعم "جوايدو" يجب أن تعمل بدلًا من ذلك على التفاوض لحل أزمة فنزويلا، مضيفًا: "هناك مشكلة في بلد ما، هناك شرارة يمكن أن تتحول إلى حريق في أي لحظة.. وفي هذه الحالة، كان ينبغي عليهم أن يساهموا في حل المشكلة من خلال الحوار".

وتساءل: "ولكن هل هكذا تعاملوا مع الأشياء؟ لا.. على العكس، تم تأجيج الحدث من الخارج، إن شعب فنزويلا يُعاقب على هذا النهج."

وأشار وزير الخارجية إلى أن تركيا حاولت بدء محادثات بشأن فنزويلا العام الماضي بين واشنطن ودول أمريكا اللاتينية. موضحًا: "لكن اليوم، لم تسع أي من الدول التي اتخذت هذه الخطوات ضد فنزويلا إلى الحوار".