رسميا.. ارتفاع عدد الوفيات بسبب “H1N1” إلى 11 حالة في المغرب و32 آخرون يتابعون العلاج

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، أن عدد المصابين الذين توفوا نتيجة إصابتهم بانلفونزا الخنازير ارتفع إلى 11 شخصا.

وسجلت خلية التتبع المركزية بالوزارة، أنه من أصل ما مجموعه 58 حالة من الالتهابات التنفسية الحادة الوخيمة، والتي كانت موجبة بالنسبة للنوع الفرعي (H1N1)، تماثل15 مريضاً للشفاء، فيما لا يزال 32 مريضاً يتلقون العلاج.

وجددت الوزارة التأكيد أن المؤشرات الوبائية للأنفلونزا الموسمية في المغرب تبقى عادية مقارنة مع الوضع الوبائي العالمي والمواسم السابقة.

وكشف المصدر ذاته، أن4 حالات توجد في الدار البيضاء، و3 حالات في طنجة، وحالة واحدة بكل من الرباط، فاس، طانطان وأزيلال.

وبالنسبة للحالات المتفاقمة والتي قد تستدعي استعمال مضادات الفيروسات، تجدر الإشارة إلى أن الأدوية متوفرة في المستشفيات العمومية، وكذا لدى شركات توزيع الأدوية لتزويد المصحات الخاصة.

