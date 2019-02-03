جديد حاتم عمور.. ألبوم وكليب نالا إشادة من الجمهور ومشاهير يشاركونه فرحته – فيديو

فيديو: حمزة مصباح

آخر مرة.. جديد عمور ينال إعجاب الجمهور

أبدع الفنان المغربي حاتم عمور، في فيديو كليبه الجديد، الذي أصدره، ليلة أول أمس الجمعة، واستطاع نيل إشادة من الجمهور، وأصدقائه المشاهير، الذين حضروا إلى حفل إطلاق ألبومه الجديد.

وحملت التعليقات على فيديو كليب “آخر مرة” إشادة من الجمهور، منها معجبة قالت: “أغنية رائعة غادة تقيس كاع لبنات لي حبو بصدق، وتصدمو في الحبيب أكيد تكون مرا وتكمل”، وحتى جمهور سعد لمجرد نالت إعجابه، إذ قالت إحدى معجبات هذا الأخير: جمهور سعد لمجرد يتمنى لك التوفيق.. أغنية رائعة.

بعد 15 سنة من الغناء.. حاتم عمور يصدر أول ألبوم ويتحدث عن علاقته بلمجرد

بعد 15 سنة من تقديم الأغاني الفردية، قرر الفنان المغربي حاتم عمور، ولأول مرة، إصدار ألبوم غنائي اختار له اسم “بلا عنوان”، وذلك بعد سنة ونص من الاشتغال.

وعلل عمور عدم إعطاء عنوان لألبومه، بعدم رغبته في نجاح أغنية على أخرى، معتبرا أنه تعامل مع جميع الأغاني بالحب نفسه ومن دون اي اختلاف يذكر، مع اختيار مواضيع قال إنه يتطرق لها لأول مرة في المغرب.

وأكد المتحدث نفسه أنه اليوم وبإطلاق، أول ألبوم يكون قد حقق حلمه، وحان الوقت ليقول “كفى من أغنية كل سنة”.

وأضاف عمور “جمهوري من المغرب، وتونس، والجزائر، والألبوم هو للجميع من دون استثناء، وأتمنى أن أرضي جميع الأذواق”.

وبخصوص علاقته بالفنان المغربي سعد لمجرد، قال عمور إنه على تواصل دائم معه، وعلاقتهما جيدة، لكنه يرفض في كل مرة أن يتحدث عن الأمر في الأنترنت.

مشاهير يباركون لعمور ويشيدون بجديده

أشاد فنانون، ومشاهير مغاربة بجديد الفنان حاتم عمور، وعبروا في حديثهم مع “اليوم 24” عن إعجابهم بإصدار الجديد، وذلك أثناء حضورهم لحفل إطلاقه.