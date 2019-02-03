بعد أن هاجمهم في تصريح سابق.. الركراكي يطوي خلافه مع جماهير الفتح ويؤكد: “كان مجرد سوء فهم”

قال وليد الركراكي، مدرب فريق الفتح الرباطي، إن الخلاف الذي نشب بينه وبين “جماهير” الفريق الرباطي قد تم طيه، وذلك بعد أن عقد اجتماع معهم، بحر الأسبوع الماضي، بعد أن طالبت في وقت سابق برحيله بسبب النتائج السلبية.

وصرح الركراكي، في الندوة الصحفية التي عقدها بعد مباراة أمس أمام الكوكب المراكشي، والتي انتهت لصالحه بهدف دون رد، ” لقد كان هناك سوء فهم بيننا، شرحت لهم خطتي وفسرت لهم دواعي التصريح الذي قلته، وقد طوينا صفحة الخلاف.. لقد اقتنعوا بمشروعي مع النادي، الذي يهدف إلى تحقيق أهداف مستقبلية”.

وكان الركاركي قد انتقد في وقت سابق، عددا من جماهير الفريق التي بدأت تطالب برحيله، بسبب تواضع نتائج الفتح في الدورات الأخيرة، وحصده لنتائج سلبية ستحول دون منافسته على لقب البطولة الاحترافية لهذا الموسم.

واتهم الركراركي، خلال الندوة الصحفية التي عقدها مباشرة بعد مباراته الماضية أمام نهضة بركان، هؤلاء الأشخاص باستهدافه بشكل شخصي، مهما كانت النتيجة، وصرح في المناسبة نفسا قائلا “إن همهم الوحيد هو مضايقة الركراكي، بل أصبحوا يتمنون خسارة الفريق حتى يطالبون بالرحيل”.

ولم يمرق الركراكي عن عادته في إطلاق تصريحات مثيرة، إذ قال في المناسبة ذاتها، إنه مستعد أن يرحل عن الفريق “إذا قدم 8 آلاف مناصر لملعب الفريق الصغير، ورفعوا لافتة تطالب برحيله، لكن شريطة أن يؤدوا ثمن التذكرة وألا يأتوا بدعوة كما هي عادتهم”، في إشارة إلى الأعداد الهزيلة التي تناصر الفريق الرباطي م