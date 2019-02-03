صحيفة ليبيرية – البنزرتي لـ”جيبور”: لا مكان لك في الوداد”.. وفريق تونسي يدخل على خط الأزمة

يبدو أن علاقة المهاجم الليبيري ويليام جيبور، مهاجم فريق الوداد البيضاوي، مع مدرب الفريق، التونسي فوزي البنرزتي، قد وصلت إلى “الباب المسدود”، وذلك بعد أن توثرت العلاقة بين الرجلين في الفترة الأخيرة، وتجسدت في عدم استدعاءه لخوض مباراة أمس أمام لوبي ستارز النيجيري في منافسات عصبة الأبطال الإفريقية.

صحيفة “liberiansportsinternational” الليبيرية، وفي مقال لها، نشرته اليوم الأحد، بناء على مصادر مقربة من اللاعب، أكدت أن علاقة اللاعب مع مدربه وصلت في تورها إلى مرحلة “القطيعة”، وذلك بعد تراكم الخلاف بين الرجلين منذ بداية الموسم الرياضي الحالي.

وحسب المصدر نفسه، فإن التونسي فوزي البنرزتي، ” أخبر جيبور أمام زملاءه بأنه لم يعد جزءا من النادي، ولن يعتمد عليه في المباريات القليلة المقبلة”، وهو الأمر الذي سيتأكد بالملوس خلال المباربات المقبلة للفريق في منافسات البطولة الاحترافية.

وأكدت الصحيفة نفسها، أن جيبور أصدر ردة فعل قوية ف اتجاه مدربه، خلال أحد الحصص التدريبية، ما جعل البنزرتي يسقط إسمه من قائمة اللاعبين الذين سيخوضون مباراة لوبي ستارز، كما أنه غاب عن آخر 3 حصص تدريبية للفريق.

المصدر نفسه، أبرز أن جيبور توصل بعرض وصفته بـ”الكبير” من النادي الإفريقي التونسي، وهو العرض الذي يتوجه إلى قبوله بسبب الضغوطات الكبيرة التي يتعرض لها، وعدم دخوله في خطة المدرب فوزي البنزرتي.

ولقي جيبور، انتقادات لاذعة من قبل أنصار النادي، منذ انطلاقة هذا الموسم، وذلك بسبب عدم تمكنه من توقيع عدد كبير من الأهداف، كما كان يفعل في أول موسم له مع الفريق، سواء في البطولة الاحترافية أو في المنافسة القارية.