فيلم من تمثيل ذوي الإعاقة يفوز بأهم جائزة سينمائية إسبانية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حاز الفيلم الكوميدي الإسباني "كامبيونيس"، الذي يتناول قصّة فريق كرة سلة يضم أعضاء من ذوي الإعاقات الذهنية، على أرفع جائزة للأفلام في إسبانيا لعام 2019، "غويا".

وحصد "كامبيونيس" والذي يعني "أبطال" باللغة العربية، وهو من إخراج خافيير فيسيريا، على الجائزة الكبرى في المهرجان الذي انتهى في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، وتجدر الإشارة إلى أنه كان من بين طاقم الممثلين، أشخاصا من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وخلال المهرجان، فاز فيلم "إل رينو" نصيب الأسد حيث بسبع جوائز. وذهبت جائزة أفضل ممثل صاعد إلى جيسوس فيدال، الذي يعاني من إعاقة بصرية، لدوره في " كامبيونيس".

وقال فيدال للحضور "لقد تعرفتم على أحد الممثلين الذين يعانون من إعاقة. أنتم لا تعرفون ما قمتم به. ثلاث كلمات تتبادر إلى الذهن: الإدماج والمرح والرؤية".

وكانت جائزة أفضل إخراج من نصيب رودريغو سوروغويين عن فيلم "إل رينو" - الذي يغوص في عالم غامض من الفساد في إسبانيا - فيما حاز أنطونيو دي لا توري، على جائزة أفضل ممثل في الفيلم نفسه.