شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة حكومية للإطلاع على جدوى ميناء دمياط الجديد.. لم يشتغل منذ 2010 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب اليوم الأحد، عددا من طلبات الإحاطة بحضور أعضائها، من بينها طلب إحاطة بشأن عدم استغلال ميناء دمياط الجديد لنقل البضائع والأفراد والذى تم افتتاحه عام 2010، ولم يتم استغلاله حتى تاريخه.

واتفق أعضاء اللجنة، على تشكيل لجنة حكومية تضم عدد من الجهات المعنية، منها هيئة النقل النهرى، والرى والإدارة المحلية، لعمل زيارة للإطلاع على الجدوي منها والدراسة التى وضعت لأجلها، بالتزامن مع سياسة الدولة، لتطوير النقل النهرى لما له من دور حيوى.

وناقشت اللجنة أيضاً طلب إحاطة بشأن تطهير عدد من موانئ الصيد، متهمة هيئة الثروة السمكية متقاعسة فى عملها، حيث أن الهيئة خوطبت عام 2017 لتطهير موانئ بعينها ولم يتم وحتى تاريخه، رغم وجود كل الموافقات من الجهات المعنية.