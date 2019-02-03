شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان يحيل عددا من الاتفاقيات إلى اللجنة التشريعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحال رئيس مجلس النواب على عبد العال خلال الجلسة العامة، اليوم، الأحد، عدد من القرارات الجمهورية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وجاءت القرارات رقم 35 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاق الإعفاء المتبادل لحاملى جوازات السفر والخاصة بين مصر ومملكة البحرين، ورقم 42 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق قرض (برنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة بالمناطق الريفية) مع البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، بمبلغ 300 مليون دولار والموقع فى شرم الشيخ بتاريخ 9/12/2018، ورقم 54 لسنة 2019 بالموافقة على مذكرة التفاهم بين مصر والاتحاد الأرووبى فى إطار إدارة الدعم الموحد من 2017 لـ 2020 الموقع فى 29/10/ 2017 والخطابات المتبادلة المكملة لها، ورقم 55 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاقية بين مصر و المركز الألمانى للدراسات الدولية ممثل عن جامعات تطبيقية ألمانية الموقع فى برلين 29 اكتوبر 2018.

وأحال عبد العال مشروع قانون مقدم من النائبة ميرف إليكسان مطر و60 نائبا آخر ين بتعديل أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 إلى لجنة الخطة والموازنة، ومشروع قانون مقدم من النائب عبد الكريم زكريا و 60 نائبا آخر ين بتعديل أحكام قانون 108 لسنة 1976 فى شأن التأمين الاجتماعى وعلى أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم إلى لجنة القوى العاملة.

كما أحال مشروع قانون مقدم من النائب عبد الكريم زكريا و 60 نائبا آخر ين بتعديل القانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى الشامل إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة والخطة والموازنة.

وأحال مشروع قانون مقدم من 60 آخر ين بشأن ضم العاملين على حساب الصناديق إلى الموازنة العامة للدولة إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العامة والخطة والموازنة والشئون الاقتصادية، وأحال مشروع قانون مقدم من النائب خالد حنفى و 60 آخر ين بشأن تعديل قانون ذوى الإعاقة إلى لجنة مشتركة من لجنتى التضامن والشئون الدستورية والتشريعية.