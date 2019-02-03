"صحة البرلمان" تناقش أسباب عدم صرف مكافأة امتحانات التمريض بمستشفيات الجامعات

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب الدكتور حسام عبد الغفار ممثل المجلس الأعلى للجامعات، لجنة الصحة بمجلس النواب، بالتدخل لتعديل القانون رقم 14 لسنة 2014 لحل مشكلة عدم صرف مكافأة الامتحانات للتمريض على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، اليوم، لمناقشة طلبى إحاطة بشأن عدم صرف مكافأة الامتحانات للتمريض بالمستشفيات الجامعية على مستوى الجمهورية، وبشأن المطالبة بتعيين الحاصلين على شهادات إتمام الدراسة بمعاهد التمريض والمعاهد الصحية الخاصة، وطلب إحاطة بشأن عدم وضع سياسة موحدة لتوزيع خريجي التمريض على مستوى الجمهورية تسمح بنقل الممرضات القدامى الراغبات في النقل لظروف خاصة.

من جانبه، أعلن النائب مكرم رضوان، عضو اللجنة، أنه يعد حاليا تعديلا على هذا القانون وسيتقدم به قريبا للجنة، وعقب رئيس اللجنة، بأن التعديل التشريعى حق اصيل للنواب، وأن هذا الموضوع سيتم دراسته بشكل مفصل لتغيير المادة 19 بالقانون وكذلك مخاطبة وزارة المالية لتعزيز بند المكافآت فى الباب الأول للأجور، بما يتناسب مع أعداد التمريض فى المستشفيات الجامعية.