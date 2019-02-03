البرلمان يحيل 25 طلب مناقشة عامة لهيئة المكتب لتحديد موعد مناقشتها.. تعرف عليها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال، على تفويض هيئة المكتب لتحديد موعد لمناقشة عدد من طلبات المناقشة العامة المقدمة من قبل مجموعة من النواب فى عدد من الموضوعات على أن يُراعى ضم الطلبات المتشابهة لمناقشتها فى جلسة واحدة. وفيما يلى طلبات المناقشة العامة حول سياسة الحكومة فى الآتى: 1. تقنين أوضاع الأراضي التابعة للري والغير مستفاد منها. 2. القضاء على محو الأمية. 3. سد العجز في عدد المدرسين وحل مشكلة كثافة الطلاب بالفصول. 4. بناء مجمع خدمات في منطقة أرض اللواء حي العجوزة. 5. إنشاء محطة مترو أنفاق بشارع السودان حي العجوزة. 6. تسعير الوحدات السكنية في المحافظات. 7. تسعير الأراضي المقام عليها مساكن في القري القديمة. 8. مشكلة متعهدي جمع القمامة ومطاردة شرطة المرافق والبيئةلهم. 9. صرف الحوافز والمكافآت والبدلات والعلاوات المقررة للمعلمين على أساسي 2019. 10. توصيل المرافق للمباني المبنية في محافظة المنيا قبل تطبيق قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008. 11. مد خطوط التليفونات الأرضية بمحافظة المنيا. 12. إدراج محافظة المنيا على الخريطة السياحية وتنمية السياحة بها. 13. الإعلام المسيء للأطباء. 14. إيجاد حلول ابتكارية لحل مشكلات الصناعة المصرية. 15. صرف تعويضات لسكان منطقة السد العالي وخزان أسوان الذين تم تهجيرهم. 16. توزيع أراضي منطقة فورقندي علىشباب النوبة. 17. سياسة الحكومة بشأن خطة تنمية الصعيد وخاصة منطقة النوبة. 18. تدني مرتبات المعلمين والأطباء والصيادلة. 19. بشأن تكدس التلاميذ في الفصول. 20. مشروع المثلث الذهبي في جنوب مصر. 21. صرف الحوافز والمكافآت والبدلات والعلاوات المقررة للمعلمين على أساسي 2019. 22. سد العجز في أعداد الأطباء ونقص المستلزمات والأجهزة الطبية بالمستشفيات والوحدات الصحية. 23. تفادي تكرار حظر تصدير الحاصلات الزراعية. 24. التوسع في زراعة المحاصيل البقولية. 25. رفع إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية الأساسية.

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