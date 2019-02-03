اليوم الجديد
طالب مجدي صادق، عضو لجنة السياحة الخارجية بغرفة شركات السياحة، وعضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستثمرين، في تصريح خاص بـ"اليوم الجديد"، اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، برفع اسم "شامبليون" عن أهم شارع متفرع من ميدان التحرير، وإطلاق عليه اسم الشهيد "ساطع النعماني"، كما طالب الدكتور خالد العناني وزير الآثار، برفع تمثال "أوجست مارييت" من حديقة المتحف المصري.
وجاء ذلك بسبب وجود تمثال يجسد "جان فرانسوا شامبليون"، العالم الفرنسي الشهير، الذي فك رموز اللغة المصرية القديمة من حجر رشيد، الذي اكتشف أثناء الحملة...
كانت هذه تفاصيل خبر خبير سياحي يطالب بتغيير اسم شارع «شامبليون» إلى ساطع النعماني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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