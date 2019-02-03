خبير سياحي يطالب بتغيير اسم شارع «شامبليون» إلى ساطع النعماني

اليوم الجديد

طالب مجدي صادق، عضو لجنة السياحة الخارجية بغرفة شركات السياحة، وعضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستثمرين، في تصريح خاص بـ"اليوم الجديد"، اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، برفع اسم "شامبليون" عن أهم شارع متفرع من ميدان التحرير، وإطلاق عليه اسم الشهيد "ساطع النعماني"، كما طالب الدكتور خالد العناني وزير الآثار، برفع تمثال "أوجست مارييت" من حديقة المتحف المصري.

وجاء ذلك بسبب وجود تمثال يجسد "جان فرانسوا شامبليون"، العالم الفرنسي الشهير، الذي فك رموز اللغة المصرية القديمة من حجر رشيد، الذي اكتشف أثناء الحملة...