روسيا اليوم
كشفت رغد حسين الابنة الكبرى للرئيس العراقي الراحل صدام حسين، مقتطفات من رسالة بعثها لها والدها خلال فترة أسره لدى القوات الأمريكية في العراق.
ونشرت رغد عبر حساب منسوب لها، على "تويتر" صورة لجزء من رسالة والدها وأرفقتها بعبارة: "جزء من رسالة الشهيد الرئيس صدام حسين في أسره لابنته رغد".
وتعود رسالة الراحل صدام حسين إلى تاريخ ديسمبر 2003، إذ كتب فيها: "ترسّخت القناعة لديّ بأنّهم ماضون في خطّة الموت، إلا لو أراد الله عكس ما أرادوا، وهو القادر وعلى كل شيء قدير".
كما كشف الرئيس الراحل في الرسالة تفاصيل طلب قدمه له أحد...
كانت هذه تفاصيل خبر "خطة الموت" في الأسر.. رسالة نادرة من صدام حسين لابنته رغد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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