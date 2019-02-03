التحكم المروري تنشر فيديو لحادث تصادم مروري على أوتوستراد جل الديب

نشرت ​غرفة التحكم المروري​ في ​قوى الأمن الداخلي​ فيديو لحادث تصادم مروري حصل صباح اليوم على اوتوستراد ​جل الديب​ المسلك الشرقي، مشيرة إلى أن السبب استهتار بعض السائقين بقانون السير، علما أن العناية الإلهية أدّت إلى اقتصار الأضرار على الماديات.

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