جورج عدوان: لمعالجة جدية وشاملة لوضع مطار بيروت الدولي

اعتبر رئيس لجنة الإدارة والعدل نائب رئيس حزب "القوات اللبنانية" ​جورج عدوان​، في تصريح له عبر مواقع التواصل الإجتماعي"، أن "الوقت حان لمعالجة جدية وشاملة لوضع ​مطار بيروت الدولي​، مشيراً إلى أن "الأمر يقتضي مرسوم ينظم العلاقة بين مختلف الوزارات، وبالتالي الأجهزة ويحدد المسؤوليات".

وأوضح أنه "منذ مدة وقع اشكال في المطار وكان المطلوب معالجة جذرية وتحديد صلاحيات".