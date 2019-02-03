جورج عدوان: لمعالجة جدية وشاملة لوضع مطار بيروت الدولي

اعتبر رئيس لجنة الإدارة والعدل نائب رئيس حزب "القوات اللبنانية" جورج عدوان، في تصريح له عبر مواقع التواصل الإجتماعي"، أن "الوقت حان لمعالجة جدية وشاملة لوضع مطار بيروت الدولي، مشيراً إلى أن "الأمر يقتضي مرسوم ينظم العلاقة بين مختلف الوزارات، وبالتالي الأجهزة ويحدد المسؤوليات".
وأوضح أنه "منذ مدة وقع اشكال في المطار وكان المطلوب معالجة جذرية وتحديد صلاحيات".
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