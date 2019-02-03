السيد: تصريحات يومية من رئيس الحكومة إلى وزرائها كأنّهم جاؤوا البارحة من كوكب آخر

لفت النائب ​جميل السيد​، الى أنه "تشكّلت ​الحكومة​، تصريحات يومية من رئيسها إلى وزرائها، كلّهم يبشّرون بإصلاح الدولة و​محاربة الفساد​ وتطوير ​الإقتصاد​ والخدمات وكأنّ معظمهم لم يكونوا أصْل هذه المصائب. كأنّهم جاؤوا البارحة من كوكب آخر.كأنهم خُلِقوا من جديد وتغيّروا بين ليلة وضحاها. إستحمار للناس؟ بس مش لهالدرجة".

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