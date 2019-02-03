خليل حمدان: تشكيل الحكومة بداية للخروج من النفق المظلم

اعتبر عضو هيئة الرئاسة في حركة "أمل" ​خليل حمدان​، خلال احتفال تأبيني في بلدة كفرصير - النبطية، أن "حركة "أمل" وجمهور ​المقاومة​ فخورون في حفظ هوية ​لبنان​ ومقاومته، لأن إرادة الشر المطلق كانت تريد أن تلحق لبنان بالعصر الاسرائيلي".

وأشار إلى أن "​سياسة​ الملتحقين بالعصر الاسرائيلي أرادوا كف يد المقاومة عبر تكبيل لبنان بإتفاق 17 أيار المشؤوم ومصادرة الارادة الرسمية، فجاء السادس من شباط حماية لخيار المقاومة وفرض على السلطة إلغاء اتفاق 17 أيار بعد أقل من شهر من السادس من شباط، وهذا ما كان ليتم لولا تضحيات الشهداء والمجاهدين والخيار السياسي الصائب للرئيس نبيه بري وجرأة القرار في الظروف الصعبة".

ورأى أن "​تشكيل الحكومة​ بداية للخروج من النفق المظلم، ولكن أمام هذه الحكومة تحديات كبيرة، من الأزمة الاقتصادية الى أزمة البطالة الى التهديدات من قادة العدو الصهيوني، لذلك ينبغي أن يشكل البيان الوزاري قاعدة لمواجهة هذه التحديات وعلى رأسها المقاومة والجيش والشعب، وكل تنكر للمقاومة وتضحياتها بمثابة الخروج على الاجماع الوطني وضرورة التمسك بآليات النهوض الوطني".