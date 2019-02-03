أفادت ​مصلحة الارصاد الجوية​ بأن منطقة من الضغط الجوي المرتفع تسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط تؤدي الى طقس مستقر . وتوقعت ان يكون طقس الغد قليل الغيوم مع ارتفاع ب​درجات الحرارة​ وانخفاض بنسبة الرطوبة. ليلاً يتحول الى غائم جزئياً بسحب مرتفعة . كما توقعت ان يكون طقس الثلاثاء، غائم جزئيًا بسحب مرتفعة مع ارتفاع اضافي و محدود بدرجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة . ابتداءً من المساء تنشط الرياح في المناطق الجنوبية الداخلية. أما الاربعلء فيكون قليل الغيوم صباحاً مع استقراربدرجات الحرارة والتي تكون فوق معدلاتها الموسمية كما تنشط الرياح وتشتدّ أحياناً اعتباراً من فترة الظهر مع ظهور طبقات من الغبار في المناطق الجنوبية . يتحول ​الطقس​ الى غائم مساءً مع توقع ​تساقط امطار​ متفرقة ليلاً .

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