مسؤول "أمل" بالجنوب: 6 شباط في نتائجها أسست لحرية الوطن وكرامة انسانه

أكد المسؤول التنظيمي لحركة "أمل" في اقليم ​الجنوب​ نضال حطيط أن "اختيار السادس من شباط "هوية وطن" عنوانا لاطلاق فعاليات انشطتكم يرتب مسؤولية جسيمة ، من يختار 6 شباط الانتفاضة ممنوع عليه الفشل وهو محكوم ان يستحضر كل مقومات وعناوين النجاح من اجل تحقيق الانجازات التي يجب ان نراكمها فوق ذلك الانجاز الوطني ".

وخلال احتفال لمناسبة ذكرى "انتفاضة 6 شباط" بحضور عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​هاني قبيسي​، أوضح حطيط أن "6 شباط الانتفاضة التي قادها رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ لم تكن مقامرة بالوطن ولم تكن مغامرة بمستقبل ​لبنان​ ولم تكن ترفا سياسيا او ثوريا هي كانت بين قدرين اما ان نعيش عبيدا او ان نكون احرارا، هي بين خيارين بين ​العروبة​ او التهويد".

ولفت إلى أن "6 شباط في نتائجها أسست لحرية الوطن وكرامة انسانه ورسخت هويته العربية، 6 شباط هي حجر الزاوية لكل الانتصارات التي حققتها ​المقاومة​ في لبنان، لولا 6 شباط لما كان هناك تحرير في العام 1985 ولا تحرير عام 2000 ولا هزيمة ​اسرائيل​ عام 2006، فانكسار المشروع الاسرائيلي في لبنان سقط مع الرصاصة الاولى في تلك الانتفاضة المجيدة التي كتب سطورها بالدماء شباب " أفواج المقاومة اللبنانية – أمل" بقيادة شجاعة وحكيمة من بري".