ميشال معوض طالب القوى الأمنية بكشف المعتدين على "الجديد"

أكد رئيس "حركة الإستقلال" النائب ​ميشال معوض​، في تصريح له عبر مواقع التواصل الإجتماعي، مع أسرة قناة "الجديد" بعد الإعتداء الذي تعرضت له، معتبراً "أنّ الاعتداء الجبان على "الجديد" من بعض خفافيش الليل لا يمكن أن ينال من إرادتنا وعزمنا على حماية الحريات في لبنان".

وشدد على استنكاره وادانته هذه الأساليب، مطالباً ​القضاء​ و​القوى الأمنية​ بكشف الفاعلين ومحاسبتهم حتى لا تتكرر مثل هذه الممارسات.