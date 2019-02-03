النشرة: الجيش اللبناني يتابع ورشة إسرائيلية الخط الأزرق عند حدود ‎كفركلا

أفاد مراسل "​النشرة​" في ​النبطية​ أن ​الجيش اللبناني​ يتابع ورشة إسرائيلية بدأها قرب نقطة تحفظ على ​الخط الأزرق​ عند حدود بلدة ‎كفركلا.

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