حاصباني: لبنان بحاجة لمؤسسات فاعلة من ناحية الشفافية والإدارة ومحاربة الفساد

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ​غسان حاصباني​ أن "ما ينقصنا في لبنان أولا المؤسسات الفاعلة من ناحية الشفافية والإدارة و​محاربة الفساد​، ثانياً ​البنى التحتية​ من صرف صحيّ وكهرباء واتصالات وثالثاً الجوّ الاقتصادي العام فالقائم حالياً لا يسهّل الاستثمارات مع أن سوق العمل في لبنان مشجّع من ناحية الطاقات البشرية الهائلة".

ورأى حاصباني في حديث اذاعي أن "ما يتميّز به لبنان هو المستوى التعليمي العالمي كما أن تصنيفنا الصحيّ عالمياً متقدّم على الولايات المتحدّة بمرتبة، وحتى من ناحية الابتكار لبنان من أكثر الدول تقدّماً ولكن المشكلة هي الحفاظ على حقوق الملكية الفكرّية".

عن العلاقة مع "​القوات اللبنانية​" ورئيسها ​سمير جعجع​، قال: "معرفتي قديمة بجعجع على الصعيد الوجداني وتعود إلى الطفولة. والتقيت به كمواطن لبناني لديه نجاحات في الخارج وكنا دائماً نتشاور بخصوص بعض الأفكار ونضع بعض الدراسات وكنا نواكب ما يحصل في الحكومات خصوصا في مرحلة حكومة الرئيس ​تمام سلام​ رغم أن القوات كانت خارجها. فعقدنا الندوات في ​معراب​ واعددنا الدراسات، وعملت في تلك المرحلة من ضمن "القوات" على مواضيع عدة ابرزها ملفا ​الحكومة​ الالكترونية و​النفط​ ومعايير الشفافية في هذا الملف. علمت بموضوع توزيري قبل فترة قصيرة من ​تشكيل الحكومة​ السابقة ولم أطالب بأي حقيبة لأننا كنا وضعنا دراسة شاملة كقوات لبنانية ولم يكن هناك أي وزارة مستعصية".