اللقيس: نأمل في أن يتضمن البيان الوزاري التوجه لدعم القطاع الزراعي

شكر وزير الزراعة ​حسن اللقيس​ خلال استقباله المهنئين"كل الأهل والمحبين الذين وفدوا الى مكتب قيادة حركة "أمل" في إقليم البقاع لتقديم التهاني، وهذا دليل وفاء شعبنا لخط الإمام القائد السيد ​موسى الصدر​، ولحامل الأمانة رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​، كما أشكر الاخوة في قيادة الإقليم الذين نظموا هذه اللقاءات، وكانت ردة الفعل العفوية من الناس الذين غمروني بمحبتهم ومشاعرهم الصادقة".

وأضاف: "في الموضوع الزراعي، على ​الحكومة​ أن تضع في سلم أولوياتها دعم القطاعين الإنتاجيين الزراعة و​الصناعة​، لأن الرهان على القطاعات الخدماتية الأخرى غير مجد، وأثبتت التجربة ذلك، لذا يجب أن تكون الأولوية للزراعة والصناعة لانهما يؤمنان الاستقرار للوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلد وللمزارعين والصناعيين". وأعلن أنه "سنضع خطة زراعية متكاملة، ونأمل في أن يتضمن البيان الوزاري التوجه لدعم ​القطاع الزراعي​، كما نأمل بأن تكون الحكومة داعمة لنا في هذا التوجه".

واعتبر أن "القطاع الزراعي ينشط القطاعات الاقتصادية كافة، كما أن معظم اللبنانيين معنيون بالزراعة التي تشمل المناطق كافة، إنتاجا وتصديرا ومردودا ماليا يعزز الدخل الوطني ويؤمن الاستقرار في البلد".