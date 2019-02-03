انطوان نصرالله: ويل لأمة تستقبل حاكمها بالتطبيل وتودعه بالصفير

‏لفت المحامي أنطوان نصرالله في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى انه "على حد قول ​جبران خليل جبران​"ويل لأمة تستقبل حاكمها بالتطبيل وتودعه بالصفير، لتستقبل اخر بالتطبيل والتزمير"، متسائلا: "كيف اذا كان الخلف والسلف من نفس الفريق؟".

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