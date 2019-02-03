وزير الخارجية الكوبي دعا إلى التعبئة العامة للدفاع عن فنزويلا

دعا وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز، إلى "التعبئة العامة للدفاع عن ​فنزويلا​، ووقف التدخل الاستعماري في ​أميركا اللاتينية​"، مشيراً إلى أن "​الحكومة الأميركية​، وهي العقل الحقيقي المدبر للانقلاب في فنزويلا، تهدد بشن عدوان عسكري على هذه الدولة الشقيقة وتمارس ضغوطا على ​أوروبا​ لتكون تابعة لها، فلنعلن التعبئة جميعا، لوقف التدخل الاستعماري في أميركا اللاتينية".

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