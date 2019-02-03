"قسد": لإقامة منطقة آمنة في الشمال السوري تحت رعاية دولية

دعا "مجلس ​سوريا​ الديمقراطية- قسد"، إلى إقامة "منطقة آمنة" شمال سوريا تحت رعاية وإشراف دولي، أو منطقة حظر جوي لشمال وشرق سوريا".

وأكد المجلس "ضرورة ​الحوار السوري​ _السوري وفتح علاقات دبلوماسية مع ​الدول العربية​ والإقليمية، والتواصل مع المعارضة في الخارج من أجل استقطابها والاستمرار في العلاقات الدبلوماسية مع ​الولايات المتحدة​ الأمريكية على الرغم من قرارها بالانسحاب من سوريا".

كما شدد "المجلس على أهمية إرسال وفود دبلوماسية إلى دول ​العالم​ وخاصة الدول التي لها علاقة بالشأن السوري، لزيادة الدعم لمشروع سوريا الديمقراطية".