"قسد": لإقامة منطقة آمنة في الشمال السوري تحت رعاية دولية

دعا "مجلس سوريا الديمقراطية- قسد"، إلى إقامة "منطقة آمنة" شمال سوريا تحت رعاية وإشراف دولي، أو منطقة حظر جوي لشمال وشرق سوريا".
وأكد المجلس "ضرورة الحوار السوري _السوري وفتح علاقات دبلوماسية مع الدول العربية والإقليمية، والتواصل مع المعارضة في الخارج من أجل استقطابها والاستمرار في العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة الأمريكية على الرغم من قرارها بالانسحاب من سوريا".
كما شدد "المجلس على أهمية إرسال وفود دبلوماسية إلى دول العالم وخاصة الدول التي لها علاقة بالشأن السوري، لزيادة الدعم لمشروع سوريا الديمقراطية".
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