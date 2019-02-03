جعفري: الاعتماد على الطاقات الشابة في الحرب غير المعادلات لصالح ايران

اعلن القائد العام للحرس الثوري ​اللواء​ محمد جعفري ان "الاعتماد على الطاقات الشابة في الحرب غير المعادلات لصالح الجمهورية الاسلامية الايرانية"، مشيراً إلى "الدور التاريخي للامام الراحل في انتصار ​الثورة الاسلامية​"، قائلا: "ان الامام الراحل اكد ان مايدفعنا للشموخ هو اعداد طاقات شابة مضحية ومؤمنة لعبت دورا في تحقيق الانتصارات خلال الحرب المفروضة".

ولفت إلى ان "قائد الثورة بدوره اكد مرارا على تصريحات الامام هذه"، مشيراً إلى ان "الفتح المبين سيكون حليفنا اذا ما تمكنا من اعداد طاقات شابه ومؤمنة وثورية"، مفيداً بان "دور ​الشباب​ المؤمن والثوري في تسوية مشاكل البلاد ومعضلاته الاجتماعية وضرورة زج الشبان الواعين ومن اصحاب المعنويانت العالية في الساحة واشراكهم في حل المشاكل القائمة الواحدة تلو الاخرى".

وشدد على ان "التجربة برهنت بان التهديدات العسكرية للجمهورية الاسلامية الايرانية تعطي دوما نتائج عكسية"، مشيراً إلى أن "العدو قد دخل المجال الفكري واخذ يستهدف النظام الشعبي والاسلامي بتهديداته ​الناعمة​ ما يستدعي الشباب الواعي النهوض بدورهم والرد على هذه التهديدات الناعمة".