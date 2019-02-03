قائد شرطة طهران: العدو يئس من أنصار الملكية والمنافقين

أكد قائد شرطة العاصمة الايرانية ​طهران​ العميد ​حسين رحيمي​ ان "العدو قد يئس من أنصار الملكية والمنافقين، لأنه أدرك مكانتهم الضئيلة بين المجتمع"، مشيراً إلى أنه "في المسار الذي علمنا اياه الدين والقرآن، لا يخضع ​الانسان​ امام الاستكبار والمتجبرين والمتغطرسين، ولا يظلم ولا يخضع للظلم ولا يتقبل الظلم".

ولفت إلى انه "اذا كنا نتحمل جميع الصعاب والضغوط طيلة 40 عاما ونحارب الاستكبار المدجج ب​السلاح​، فهذا منطلق من مبادئنا وأهدافنا التي علمنا الدين، كما أوضح القائد الطريق لنا، فالاستكبار ليس لديه فقط أسلحة حربية بل لديه اسلحة اعلامية واجتماعية واقتصادية حتى ان الاجماع الدولي بيده".

وأشار إلى أن "قادة اميركا الذين يزعمون قيادة ​العالم​، أقصى ما يكونون أن يملك أحدهم كازينو او لديه سلسلة بارات في دول العالم، تقدم افضل المشروبات، او يكون أحدهم باني ابراج"، لافتاً إلى أن "العدو قد يئس من أنصار الملكية وزمرة ​مجاهدي خلق​ الارهابية فهو يدرك المكانة الضئيلة لهؤلاء لدى مجتمعنا".