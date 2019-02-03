قائد ايراني: الأمن على الحدود مع تركيا مستتب

اعلن قائد حرس الحدود الايراني العميد قاسم رضائي ان "الامن على الحدود الايرانية التركية بات مستتبا اثر التعاون ​البناء​ بين قوات حرس الحدود في البلدين"، مشيراً إلى "عقد ثلاثة اجتماعات على المستوى الوطني مع قادة حرس الحدود التركية خلال العام الايراني الجاري وقال ان هذه الاجتماعات ساهمت في تكريس التعاون بين حرس الحدود للبلدين".

ولفت إلى انه "سيجري عقد الاجتماع الرابع من هذه الاجتماعات بهدف دراسة سبل واوتنفيذ الاتفاقات المبرمة والقرارات الصادرة عن الاجتماعات الماضية داخل الاراضي التركية"، موضحاً أن "الاجتماعات المذكورة تهدف الى ارساء دعائم الادارة المشتركة للحدود وتقييم وادارة الحدود بشكل ميداني والحد من ​الارهاب​ والتردد غير المشروع والتصدي للمخلين بالامن والاستقرار بالمنطقة".