نائب أردنية تطالب بمطار في الأغوار ردا على إسرائيل

دعت النائب الأردنية صباح الشعار، الحكومة إلى "الرد بشكل قاس على الحكومة الإسرائيلية بعد تشييدها مطار "رامون" قبالة العقبة" واقترحت إنشاء مطار مماثل في الأغوار، مشيرةً إلى "أنني أدعو الحكومة إلى وضع حجر الأساس لمطار الأغوار، ردا على مطار تمناع"، موضحة أن "ما منع بناء مطار الأغوار هو الاعتراض الإسرائيلي".
وأوضحت أن "إنشاء المطار في الأغوار، سيفتح باب الاستثمارات في منطقة الأغوار التي تعاني وأبناؤها مما ينهض بها".
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