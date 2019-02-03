جاويش أوغلو: اللجنة الدستورية السورية سيتم تشكيلها في غضون أيام قليلة

كشف وزير الخارجية التركي ​مولود جاويش أوغلو​ أن "اللجنة الدستورية السورية سيتم تشكيلها في غضون أيام قليلة"، مشيراً إلى أنه "خلال الأيام القليلة المقبلة سنقيم اللجنة الدستورية السورية بمشاركة ممثلي ​المجتمع المدني​ و​النظام السوري​ والمعارضة، وسنقدم مساعدة في صياغة مشروع ​الدستور السوري​".

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