نتانياهو: حزب الله يسيطر على حكومة لبنان ما يعني سيطرة إيران عليها

اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​، في تصريحات أدلى بها في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية التي عقدت صباح اليوم، أن "​حزب الله​" يسيطر على ​الحكومة اللبنانية​.

وأشار إلى أن "​إيران​ تمتلك عددا كبيرا من الوكلاء وحزب الله أحدهم"، معتبراً أن "حزب الله يسيطر فعلاً على الحكومة اللبنانية وهذا يعني أن إيران تسيطر على حكومة لبنان".