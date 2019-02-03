اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، في تصريحات أدلى بها في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية التي عقدت صباح اليوم، أن "حزب الله" يسيطر على الحكومة اللبنانية.
وأشار إلى أن "إيران تمتلك عددا كبيرا من الوكلاء وحزب الله أحدهم"، معتبراً أن "حزب الله يسيطر فعلاً على الحكومة اللبنانية وهذا يعني أن إيران تسيطر على حكومة لبنان".
كانت هذه تفاصيل خبر نتانياهو: حزب الله يسيطر على حكومة لبنان ما يعني سيطرة إيران عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.