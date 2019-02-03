"ذبحوه من الكرسي الخلفي".. تحديد هوية المتهمين بقتل سائق النهضة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- فتحي سليمان:

حددت مباحث القاهرة، هوية المتهمين بقتل سائق "توك توك" في منطقة النهضة، حيث بيّنت التحريات الأولية أن وراء ارتكاب الواقعة 3 متهمين بينهم فتاة.

وكشفت التحريات أن المتهمين استدرجوا الضحية بحجة توصيلهم إلى أحد المناطق بالنهضة، وأنهم ذبحوه، أثناء سير التوك توك، واستولوا على المركبة، والهاتف المحمول، ومبلغ مالي حصيلة عمله على التوك توك، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وتلقى مأمور قسم شرطة السلام أول إخطارًا من الأهالي بالعثور على جثة شاب ملقاة في الشارع، واتضح من الفحص أن الجثة لسائق توك توك في العقد الثاني من العمر، وأن الضحية بها جرح ذبحي بالرقبة من الخلف.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.