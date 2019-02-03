تأجيل محاكمة 3 متهمين في قضية "أحداث مدينة الإنتاج الإعلامي" لـ 1 أبريل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، اليوم الأحد، إعادة إجراءات محاكمة متهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "أحداث مدينة الإنتاج الإعلامي"، لجلسة 1 أبريل.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، والسعيد محمود، وسكرتارية سيد حجاج، ومحمد السعيد.

ونسبت النيابة العامة إلى المتهمين عدة اتهامات، من بينها القتل العمد والشروع في القتل العمد، وإتلاف أموال عامة، وكذا إتلاف أموال خاصة، والبلطجة واستعراض القوة والتعدي بالضرب على عدد من جنود وضباط قوات الأمن المركزي، والتعدي على بعض المارة ومحاولة اقتحام والتعدي على منشأة حكومية "مدينة الإنتاج الإعلامي" بغرض القيام بعمل إرهابي، وإحراز أسلحة نارية وبيضاء وذخائر بدون ترخيص.