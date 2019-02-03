ضبط 7 أشخاص في مشاجرة بإمبابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:
أخمد ضباط مباحث إمبابة نار الفتنة بين طرفين نشبت بينهما مشاجرة شهدت إطلاق أحد المشاركين فيها أعيرة نارية دون إصابات.
تلقى العقيد محمد عرفان مفتش مباحث شمال الجيزة إخطارا من شرطة النجدة بنشوب مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بشارع عبيده بن الجراح.
تحريات المقدم محمد ربيع رئيس مباحث إمبابة، توصلت إلى نشوب المشاجرة بين صاحب محل ملابس يدعى "سيد.ي"، 46 سنة، وشقيقه ونجله وبين طرف ثان عامل يدعى "شعبان.أ"، 62 سنة، ونجليه وشقيق زوجته يقيمون بأرض الجمعية؛ بسبب خلافات قديمة.
تعدى الطرفان على بعضهما، وأطلق الأول 3 أعيرة نارية في الهواء من طبنجة كانت بحوزته دون حدوث إصابات، وأمكن السيطرة على المشاجرة وضبط الطرفين، والسلاح المُستخدم طبنجة عيار 9 مم بخزينتها 4 طلقات.
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