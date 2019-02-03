القبض على عاطل بحيازته 45 تذكرة "هيروين" في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

ألقت الأجهزة الأمنية في مركز شرطة كفر صقر، التابع لمديرية أمن الشرقية، اليوم الأحد، القبض على "راضي" شقيق الإجرامي الخطير "رائد أبو شريعة"؛ على خلفية اتهامه بحيازة كمية من مسحوق "الهيروين" المُخدر، قبل ترويجها على عملائه في دائرة المركز.

وتلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتمكن قوة مكبرة من مباحث كفر صقر، برئاسة الرائد محمد حيدة، رئيس المباحث، ترأسها العقيد شريف حمادة، رئيس فرع البحث بالشمال، والعميد عمرو رؤوف، رئيس مباحث المديرية، من ضبط "راضي أبو شريعة" 37 سنة، عاطل، شقيق الإجرامي الشهير "رائد أبو شريعة"؛ بحيازته 45 تذكرة من مسحوق "الهيروين" المُخدر وبندقية آلية.

وتبين أن المتهم خرج من السجن في شهر أكتوبر الماضي، بعد اتهامه في قضية سرقة، فيما تبين أنه سبق اتهامه في عدد من قضايا السلاح والاتجار في المخدرات.

وجرى التحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة برئاسة المستشار أحمد نعيم، رئيس نيابة الحسينية، وبإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.