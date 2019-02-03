ماي تسعى إلى اتفاق "عملي" لإنقاذ "بريكست"

قالت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، إنها ستسعى إلى التوصل إلى اتفاق "عملي" من أجل الخروج من الاتحاد الأوروبي، يحظى بقبول التكتل الأوروبي والمشرعين البريطانيين عندما تعود إلى بروكسل لإجراء محادثات.

وقالت ماي، في مقال نشرته صحيفة "صنداي تلجراف"،إن زعيم حزب العمال جيريمي كوربين اتفق معها على على أهمية تغيير وضع شبكة الامان الخاصة بإيرلندا على النحو المنصوص عليه في اتفاقية الانسحاب.

وقالت ماي إنها كانت تستمع إلى شخصيات من مختلف الأطياف السياسية والحركة النقابية والأعمال التجارية في سعيها للتوصل إلى تسوية معقولة بشأن اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وتابعت ماي "ولهذا عندما أعود إلى بروكسل، سأقاتل من أجل بريطانيا وإيرلندا الشمالية، سأكون مسلحة بتفويض جديد وأفكار جديدة وعزم متجدد للاتفاق على حل عملي من أجل تنفيذ قرار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي صوت البريطانيون لصالحه، مع ضمان عدم وجود حدود صلبة بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا".

ومن المقرر أن تقدم رئيسة الوزراء تقريرها إلى البرلمان حول مفاوضاتها مع الاتحاد الأوروبي في 13 من الشهر الجاري.