اعتقال عدد من المشتبه بهم في تفجير قاعدة عسكرية إثيوبية بالصومال

قوات الحكومة الصومالية

وكالات :

اعتقلت قوات الحكومة الصومالية والقوات التابعة لبعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال، عددا من الأشخاص المشتبه بهم، في حادث اقتحام سيارة مفخخة قاعدة عسكرية إثيوبية ببلدة (بارديرا) بمنطقة (جدو) بجنوب

غرب البلاد، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.وذكرت إذاعة (شابيلي) الصومالية اليوم الأحد أن الاعتقال جاء خلال عملية تمشيطية مشتركة بدأت أمس،واستمرت حتى صباح اليوم، وذلك في محاولة للقبض على المتسببين في حادث انفجار السيارة والذي أسفر عنها مقتل 10 جنود إثيوبيين على الأقل وإصابة آخرين.يذكر أن حركة الشباب الصومالية المتطرفة أعلنت مسئوليتها عن الانفجار الذي وقع صباح أمس.