اعتقال عدد من المشتبه بهم في تفجير قاعدة عسكرية إثيوبية بالصومال

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قوات الحكومة الصوماليةوكالات :
اعتقلت قوات الحكومة الصومالية والقوات التابعة لبعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال، عددا من الأشخاص المشتبه بهم، في حادث اقتحام سيارة مفخخة قاعدة عسكرية إثيوبية ببلدة (بارديرا) بمنطقة (جدو) بجنوبغرب البلاد، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وذكرت إذاعة (شابيلي) الصومالية اليوم الأحد أن الاعتقال جاء خلال عملية تمشيطية مشتركة بدأت أمس،
يذكر أن حركة الشباب الصومالية المتطرفة أعلنت مسئوليتها عن الانفجار الذي وقع صباح أمس.
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