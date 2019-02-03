جارديان: العقوبات الأمريكية تضرب فينزويلا وتثير مخاوف المواطنين

رصدت صحيفة جارديان البريطانية صفوف طويلة للغاية خارج محطة وقود شرق كاراكاس عاصمة فينزويلا، وذلك بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركة النفط الحكومية الفنزويلية وسط قلق من أن تجف المضخات خلال وقت قريب.

وأعرب توماس باتشيكو الذي ينتظر ملء سيارته للصحيفة أن "كل شيء سيزداد سوءًا، فهذه الصفوف الطويلة هي طبيعية جدًا بالنسبة لنا".

وفي الوقت نفسه مع استمرار طوابير الوقود في كاراكاس، رحب بعض السائقين بالعقوبات، كما قالت ماريا ألكسندرا فيلاسوسو، وهي منتجة للفيديو، بينما كانت تملأ سيارتها: "بالتأكيد نعانى، لكن الأحداث الواقعة شرًا لا بد منه، الحكومة بالفعل تغرق وإذا غرقت السفينة فليكن عند نقطة ما سنطفو مرة أخرى".

أضافت الصحيفة أن العقوبات التي صدرت، الاثنين الماضى، حظرت الشركات الأمريكية من تصدير السلع أو الخدمات إلى شركة النفط الحكومية الفنزويلية، كجزء من حملة لإجبار مادورو على التنحي والتخلي عن السلطة لخوان جوايدو، زعيم المعارضة.

كما تم حظر مصافي التكرير في الولايات المتحدة من شراء الخام من شركة النفط الحكومية الفنزويلية ما لم يتم دفع المال إلى حسابات غير مرتبطة بمادورو.

لكن القلق في فنزويلا هو أن هذه العقوبات لن تؤدي إلا إلى مزيد من المعاناة في بلد يعاني بالفعل من التضخم المفرط والنقص المزمن في المواد الغذائية الأساسية والأدوية.

وأوضح محللون أن الهدف من العقوبات هو زيادة معاناة الناس وإطلاق احتجاجات أكبر من تلك التي

هزت فنزويلا خلال الأسابيع القليلة الماضية، كما تهدف العقوبات أيضًا إلى ضرب صانعي الملوك في محافظهم على رغم أن الاقتصادات غير القانونية الشاسعة التي يديرونها أيضًا من تهريب المخدرات إلى التعدين والابتزاز غير القانونيين لن تتأثر.

وقال جيف رامزي، المدير المساعد لفنزويلا، في مكتب واشنطن في أمريكا اللاتينية: "تأمل الولايات المتحدة أن تكون الضجة الهائلة هي الطلقة الفضية التي تقتل نظام مادورو، لكن كما تعلمنا من كوبا يمكن للأنظمة الاستبدادية أن تكون مرنة للغاية".

و أضاف رامزي: "أن الكثير من الأموال تأتي من الأرض في فنزويلا التي تجد طريقها إلى جيوب النظام، فمن الصعب أن نرى هذه العقوبات تفرق كثيرًا عن زيادة معاناة الناس العاديين".

جدير بالذكر أن احتجاجات المعارضة فاقت عدد الذين يؤيدون الحكومة، لكن مادورو شركة النفط الحكومية الفنزويلية حافظت على الدعم الحاسم من الجيش من خلال تقديم مناصب رفيعة في الحكومة.

ومن المستبعد أن تتمكن شركة النفط الحكومية الفنزويلية التي طالما كانت شريان الحياة الاقتصادية لفنزويلا، من التغلب على العاصفة الحالية في حين أن البلاد تمتلك أكبر احتياطي نفطي مثبت في العالم.

كما يذكر أنه في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2018، ارتفعت الواردات من

الولايات المتحدة بنسبة 76٪ إلى 125000 برميل يوميًا، جاء ذلك وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

وأشار غيلبرتو موريلو، وهو استشاري، عمل كمسئول مالي في شركة النفط الحكومية الفنزويلية حتى عام 2003 " إلى أن هذه شركة تم إدارتها بشكل سيئ بالكامل منذ تجمع شافيز مع الموالين والمعينين السياسيين".

وأضاف موريلو أن مادورو سيحاكم مشتري الخام الآخرين في محاولة للتخفيف من الأزمة الوشيكة، لكن من المرجح رفض هذه الدعوات: "فالبلدان التي توجد بها المصافي المناسبة، مثل الهند أو البلدان في أفريقيا، تقع على الجانب الآخر من الكرة الأرضية، وتكاليف الشحن ستكون كبيرة بالنسبة لها."

يذكر أن شركة روسنفت الروسية العملاقة للطاقة اقترضت أكثر من ستة مليارات دولار إلى شركة النفط الحكومية الفنزويلية، ويجري سداد هذا القرض من خلال شحنات النفط الخام إلى روسنفت حتى عام 2019، ويعتمد على قدرة شركة النفط الفنزويلية على ضخ النفط.

ولكن أدى انخفاض الإنتاج في فنزويلا العام الماضي إلى تقارير تفيد بأن إيغور سيتشين الحليف المؤثر لفلاديمير بوتين، توجه شخصيًا إلى كاراكاس في نوفمبر الماضى، ليشكو إلى مادورو ويشير إلى نفاد صبر الكرملين.

والضمانات الإضافية لجزء من هذا القرض هي حصة الشركة البالغة 49.9٪ في شركة التكرير الأمريكية "سيتجو"، كما أن العقوبات الأمريكية الجديدة ضد شركة النفط الحكومية الفنزويلية قد تجعل من الصعب على روسيا أن تحصل على ملكية في حالة التخلف عن السداد، كما تملك روسنفت حصصًا مشتركة مع شركة النفط الحكومية الفنزويلية في عدد من حقول النفط في فنزويلا.

يذكر أن الصين وهي حليف آخر حيوي لمادورو أظهرت حالة من الذعر، حيث تخطط "بتروتشاينا" للتخلي عن مصفاة لتكرير النفط قيمتها 10 مليارات دولار في جنوب القوة العظمى الآسيوية، حسب ما أوردته وكالة رويترز، الخميس الماضى.