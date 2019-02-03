بوتين: ترامب "غير ناضج" لإجراء محادثات معه

ترامب وبوتين

كتبت - نور إبراهيم:

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا ستتبع الولايات المتحدة وتنسحب من معاهدة الصواريخ النووية، واتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه غير ناضج لإجراء محادثات ذات معني معه.

جاء قرار بوتين بعد أن أعلنت أمريكا انسحابها من معاهدة الصواريخ أمس، حيث أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن الولايات المتحدة لن تلتزم بالمعاهدات التي أبقت

الصواريخ المتوسطة المدى خارج أوروبا بداية من يوم أمس السبت.

وأضاف بومبيو:"أعلن شركاؤنا الأمريكيون أنهم يعلقون مشاركتهم في الصفقة ونحن أيضا نعلق مشاركتنا، سننتظر حتى ينضج شركاؤنا بما يكفي لإجراء حوار هادف حول هذا الموضوع الهام".