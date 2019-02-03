ماكرون يلجأ لـ"صناديق الاقتراع" لطي صفحة "السترات الصفراء"

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

وكالات :

ذكرت قناة "أر تي إل" الإخبارية الفرنسية أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يفكر في وضع حد لتحدي "السترات الصفراء" من خلال صناديق اقتراع استفتاء وذلك بالتزامن مع الانتخابات الأوروبية المقررة في 26 مايو2019.

وأشارت القناة اليوم الأحد إلى أن وزارة الداخلية الفرنسية بدأت في الاتصال بعدد من المطابع وتجار الورق كي تتأكد من جاهزية مستلزمات التصويت لحين إعطاء الرئيس ماكرون الضوء الأخضر لتنظيم هذا الاستفتاء.

وكان الرئيس "ماكرون" كلف مؤخرًا كلا من وزيرة الدولة الفرنسية للتحول البيئي "إيمانويل وارجون" والوزير المسئول عن الجماعات الإقليمية "سباستيان لوكورنو" بتنظيم "الحوار الوطني الكبير" الذي دعا إليه الرئيس الفرنسي في خطوة لحل أزمة "السترات الصفراء" والذي انطلق في 15 يناير الماضي ويستمر حتى منتصف شهر مارس المقبل.

