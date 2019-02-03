ذكر موقع أوتر الروسي، أن الولايات المتحدة ألغت الانسحاب من سوريا؛ خاصة بعد الهجوم الذي وقع مساء أمس في محافظة دير الزور.
ووفقًا للموقع الروسي، هاجمت القوات الجوية لقوات التحالفبقيادة الولايات المتحدة وحدة المدفعية التابعة للجيش السوري في منطقة السكري غرب أبو كمال.
وأسفر عن ذلك، إصابة جنديان، وتم تدمير المبنى.
في وقت سابق ، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الانسحاب الوشيك للقوات الأمريكية من سوريا. ومع ذلك فإن واشنطن ليست في عجلة من أمرها لتحقيق الوعد.
كانت هذه تفاصيل خبر موقع روسي: أمريكا ألغت انسحابها من سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.