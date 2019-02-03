موقع روسي: أمريكا ألغت انسحابها من سوريا

كتبت- هبىة مصطفى

ذكر موقع أوتر الروسي، أن الولايات المتحدة ألغت الانسحاب من سوريا؛ خاصة بعد الهجوم الذي وقع مساء أمس في محافظة دير الزور.

ووفقًا للموقع الروسي، هاجمت القوات الجوية لقوات التحالف

بقيادة الولايات المتحدة وحدة المدفعية التابعة للجيش السوري في منطقة السكري غرب أبو كمال.

وأسفر عن ذلك، إصابة جنديان، وتم تدمير المبنى.

وهو ما أفادت به وكالة الأنباء السورية سانا وأكدته وكالة ريا نوفوستي الروسية.

في وقت سابق ، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الانسحاب الوشيك للقوات الأمريكية من سوريا. ومع ذلك فإن واشنطن ليست في عجلة من أمرها لتحقيق الوعد.