رئيس البرلمان الفنزويلي يدعو لتنظيم مظاهرات جديدة منتصف فبراير

دعا رئيس البرلمان الفنزويلي، خوان غوايدو، الذي أعلن نفسه "رئيسا مؤقتا" للبلاد، المعارضة، إلى تنظيم مظاهرات جديدة ،يوم 12 فبراير، وفقًا لوكالة أنباء سبوتنيك.
وعمت أمس المظاهرات المؤيدة والمعارضة للرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، شوارع العاصمة، كاراكاس.
وفي خطاب ألقاه أمام أنصاره، دعا غوايدو المعارضة إلى تنظيم مظاهرات ضخمة ضد
وأكد غوايدو أن المظاهرات المناهضة لحكم مادورو ستستمر، حتى تحقيق المعارضة أهدافها.
وتشهد فنزويلا توترا، منذ 23 يناير الماضي، إثر إعلان زعيم المعارضة، خوان غوايدو، نفسه "رئيسا مؤقتا"
وسارع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى الاعتراف بزعيم المعارضة "رئيسا انتقاليا"، وتبعته كل من كندا، وكولومبيا، وبيرو، والإكوادور، وباراغواي، والبرازيل، وشيلي، وبنما، والأرجنتين، وكوستاريكا، وغواتيمالا ثم بريطانيا.
وبالمقابل، أيدت كل من تركيا وروسيا والمكسيك وبوليفيا شرعية مادورو، الذي أدى قبل أيام اليمين الدستورية رئيسا لفترة جديدة من 6 سنوات.
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