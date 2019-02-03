السودان.. مسيرات جديدة والمعارضة تؤكد “لا للموت جبناً”

كتبت أسماء لمنور في الأحد 3 فبراير 2019 02:42 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

دعا تجمع المهنيين السودانيين مساء السبت إلى انطلاق مسيرات جديدة، الأحد، من مختلف المناطق السودانية للمطالبة برحيل الحكومة، مؤكداً أن “العودة إلى المنازل تعني الموت جبناً”.

وأوضح في بيان نشر على حساباته على مواقع التواصل، أن المواكب ستبدأ بالتحرك في تمام الساعة السادسة والنصف مساء الأحد (بالتوقيت المحلي)، داعياً المشاركين إلى “رفع اللافتات واستخدام مكبرات الصوت والهتافات الموحدة والأعلام الوطنية، تعبيراً عن وحدة الصف الوطني تجاه قضية رحيل النظام”، بحسب تعبيره.

كما لفت إلى أن “مسيرات الأحد في كل المناطق السودانية هي تعبير عن رفض التعذيب والقتل”، وذلك في إشارة إلى مقتل 3 موقوفين خلال الأيام الماضية.

إلى ذلك، شدد على ضرورة الحفاظ على سلمية التحرك.

وكان تجمع المهنيين والأحزاب المعارضة السودانية أعلن في بيان مشترك سابق، أنهم تأكدوا من وفاة 3 ناشطين تحت التعذيب، هم فائز عبد الله عمر وحسن طلقا في جنوب #كردفان وأحمد الخير من خشم القربة.

“الانتخابات وحدها باب التغيير”

من جهته، أكد رئيس الوزراء السوداني معتز موسى، السبت، أن السبيل الوحيد للتغيير في البلاد هو الانتخابات.

وقال موسى للصحافيين في الخرطوم، إن “الاحتجاجات التي تشهدها البلاد هي صوت محترم يجب أن يسمع، وهي تحرك شبابي محترم، وهي مطالب مشروعة”.

وأضاف: “لكننا في الحكومة نؤكد أن السبيل الوحيد للتغيير هو عبر الانتخابات، والحكومة على استعداد لتوفير أعلى درجات الشفافية”، مبديا انفتاحه لدعوة “كل العالم لمراقبتها”.

كما شدد على أن حكومته لا تنظر إلى الاحتجاجات “من زاوية مغلوب ومنتصر”.

يذكر أن السودان يواجه صعوبات اقتصادية تجسدت بنقص في المواد الأساسية، ويشهد منذ 19 كانون الأول/ديسمبر موجة احتجاجات انطلقت أساساً للاعتراض على رفع الحكومة سعر الخبز ثلاثة أضعاف.