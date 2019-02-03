كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أوغلو يتوقع تشكيل اللجنة الدستورية السورية خلال أيام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أنه تقرر تشكيل اللجنة الدستورية السورية في غضون بضعة أيام. وقال أوغلو: "خلال الأيام القليلة المقبلة سنشكل اللجنة الدستورية السورية بمشاركة ممثلي المجتمع المدني والنظام السوري والمعارضة، وسنقدم المساعدة في صياغة مشروع الدستور (السوري)". وأعلن تشاووش أوغلو في وقت سابق أن قمة ستجمع زعماء روسيا وتركيا وإيران ستنعقد في مدينة سوتشي الروسية في 14 فبراير الحالي. وفي الأيام الأخيرة بحث وفد روسي رفيع في كل من أنقرة وطهران سبل تشكيل اللجنة الدستورية السورية في أقرب وقت.

كانت هذه تفاصيل خبر أوغلو يتوقع تشكيل اللجنة الدستورية السورية خلال أيام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفجر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.