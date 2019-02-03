كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دراسة بريطانية: الاستيقاظ مبكرا يحقق السعادة ويقلل الإصابة بسرطان الثدي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرى باحثون من جامعة "إيكستر" البريطانية دراسة نشرتها صحيفة "الجارديان" البريطانية كشفوا فيها أن الاستيقاظ في ساعات مبكرة من الصباح يحقق فوائد كبيرة.

وقالت الدراسة إن السعادة تعتبر من أبرز الفوائد الخمس للاستيقاظ المبكر، حيث أظهرت النتائج أن من يستفيقون باكرا تقل لديهم فرصة الإصابة بالاكتئاب.

وذكرت الدراسة أن الفوائد الأخرى للاستيقاظ في وقت مبكر تمثلت في زيادة الانتاجية مقارنة بآخرين استيقظوا في وقت متأخ.

وأكدت الدراسة أن الاستيقاظ مبكرا يقلل من احتمالية الإصابة بسرطان الثدي، ويزيد من قوة الشخصية لدى الفرد، ويحسن من نوعية النوم.