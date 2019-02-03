كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر آلاف الصرب يتظاهرون للأسبوع التاسع ضد رئيس البلاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تظاهر الآلاف من الصرب لليوم التاسع على التوالي ضد الرئيس الكسندر فوسيتش في عاصمة البلاد، بلجراد، مساء السبت، وفقاً لوكالة فرانس برس، اليوم.
وطالب المتظاهرون السلطات بتوضيح الاعتداءات المختلفة ضد الأشخاص الذين ينتقدون الحكومة، والمزيد من حرية الصحافة والمؤسسات الأفضل، وعدم قمع التعددية السياسية.
ووفقاً للمحللين، فإن هذه الاحتجاجات التي بدأت في الثامن من ديسمبر الماضى، هي الأضخم في صربيا منذ عام 2012، عندما وصل الحزب التقدمي الصربي بقيادة فوسيتش إلى السلطة.
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