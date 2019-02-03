كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دراسة غربية: الاستيقاظ فجرا يقى من الاكتئاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدّت دراسة أجراها علماء الأحياء من بريطانيا وأمريكا، أن الأشخاص الذين ينهضون مبكرا عند الخليج 365 لديهم خطر أقل للإصابة بالاكتئاب.

ومن المعروف أن علم الوراثة "الجينات" هو الذي يحدد صحوة ونشاط كل فرد، ويعتمد النهوض فجراً على جينات كل شخص: وأنّ هناك بعض الأشخاص المبرمجين للعمل بشكل أفضل في الصباح بينما يتحسن أداء الآخرين فى الليل.

ووفقًا لصحيفة إل دياريو الإكوادورية، فقد أكدت دراسة مجلة "نيتشر كوميونيكيشنز" يوم السبت، أن أولئك الذين يستيقظون مبكراً لديهم خطر أقل في الإصابة بأمراض عقلية مثل الاكتئاب.

وقام هذا البحث، بقيادة علماء الأحياء من جامعة إكستر "المملكة المتحدة" والمستشفى العام في ماساتشوستس "الولايات المتحدة الأمريكية"، بتحليل جينات "علم الوراثة" لـ 697 828 شخصًا.

وكان أحد أهم الاستنتاجات التي تم التوصل إليها هو أن هناك أكثر من 351 جينًا تؤثر على ما إذا كان الشخص في مرحلة مبكرة أم لا. بالإضافة إلى ذلك، فإن وقت الصباح يؤكد صحة عامة أفضل، وهو أمر لم يتم تحديده مسبقًا.