كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شركة إسبانية ترفض المشاركة فى مشروع إسرائيلى لبناء خط سكك حديدية بالقدس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفضت شركة لتشييد السكك الحديدية في إسبانيا المشاركة في مشروع إسرائيلي بمدينة القدس الفلسطينية المحتلة.

ووفقاً لما ذكر موقع "ميدل إيست مونيتور" البريطانى السبت، أنّ شركة تشييد ودعم السكك الحديدية "كونستروكسيونيس إي أوكسيليار دي فيروكاريليس بإسبانيا، رفضت عرضاً من النظام الإسرائيلي للمشاركة في مشروع في القدس.

وقالت الشركة الإسبانية، إنّ المشروع كان لبناء خط للسكك الحديدية على الأراضى الفلسطينية، التى وفقاً للقانون الدولي ومنظمة الأمم المتحدة، خاضعة تحت الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف بيان الشركة: "نرفض بناء جزء من خط السكة الحديد في القدس، والذى يعدّ مصادرة للأراضي الفلسطينية في انتهاك لقرارات المنظمات الدولية".

وأصرّت الشركة على ضرورة أن تحترم المشاريع المنفذة في العالم، وخاصة في القدس، الأنظمة الدولية وحقوق الإنسان.

وأشارت أيضاً إلى أن كلا من الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية قد نددا بالاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية، فى منطقة يجب أن تخضع للطرق الشرعية وعبر القانون الدولى.

وفي السابق، حثّ العاملين بالشركة إدارة الشركة الإسبانية على التخلي عن المشروع المذكور لأنه غير قانوني وينتهك حقوق الفلسطينيين.

واحتلت إسرائيل الضفة الغربية والقدس خلال حرب الأيام الستة عام 1967، ويعيش حالياً أكثر من 700،000 إسرائيلي في أكثر من 150 مستوطنة غير قانونية في الضفة الغربية والقدس.